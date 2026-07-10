Samsung Galaxy M67 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy M67, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной однокристальной системы Exynos 2200 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 17. Аппарат набрал 1589 и 3923 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Напомним, что в прошлом месяце был выпущен смартфон Samsung Galaxy M47 5G с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с максимальной частотой 2,4 ГГц, 6 ГБ ОЗУ LPDDR5X и фирменной прошивкой One UI 8.5 на основе ОС Android 16.

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