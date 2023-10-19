Apple отказалась от выпуска новых ноутбуков из-за низкого спроса на рынке

Буквально вчера инсайдеры сообщали о том, что компания Apple планирует в этом году не выпускать новых ноутбуков из-за сильного снижения уровня продаж. Сегодня же появилась более официальная информация от американских аналитических компаний, в которой указано, что продажи компьютеров компании Apple действительно упали на 30%. Следовательно, для компании нет смысла запускать новую линейку ноутбуков прямо сейчас, поскольку при текущем уровне продаж достижение значительного эффекта все равно невозможно. Поэтому компания решила отложить выпуск новых процессоров и важных инноваций в ноутбуках до следующего года, когда ситуация с продажами может улучшиться. Однако в целом рынок ноутбуков существенно сократился.

Это связано в первую очередь с тем, что в период пандемии многие пользователи вынуждены были работать из дома, используя исключительно ноутбуки. В этот период спрос на портативные компьютеры значительно возрос, и крупные производители продали значительное количество устройств за год. Сейчас, когда ситуация изменилась, продажи сильно снизились, поскольку у пользователей сейчас меньше потребности в компьютерах. Именно поэтому продажи ноутбуков компании Apple сравнялись с уровнем 2018 года, что сильно разочаровало инвесторов. На самом деле, если посмотреть на продажи ноутбуков других компаний, то ситуация аналогична или даже более неблагоприятная. В данный момент просто такая ситуация на глобальном уровне.