Apple отказалась ремонтировать MacBook Pro

Оформление AppleCare+ смело можно назвать одним из самых разумных решений для клиентов, ведь оно фактически даёт им возможность получить гарантийное обслуживание при обращении по гарантии в случае повреждения устройства или выявления дефектов без необходимости оплачивать ремонт. В большинстве случаев сотрудники Apple сразу выдают замену и ремонтируют повреждённый компонент, и в очень редких ситуациях выписывают счёт за ремонт. Однако недавний случай показал, что даже наличие AppleCare+ не всегда гарантирует замену — владельцу MacBook Pro отказали в ремонте после серьёзного повреждения устройства в результате автомобильной аварии. На Reddit пользователь под ником frk1974 опубликовал фото своего MacBook Pro, который выглядел так, будто его несколько раз ударили кувалдой.

По его словам, ноутбук получил фатальные повреждения в ДТП, но он был застрахован по программе AppleCare+ с покрытием случайных повреждений. Однако вместо замены он получил отказ, поскольку устройство оказалось слишком повреждено. История вызвала обсуждение в сети, и некоторые комментаторы отметили, что владельцу, возможно, стоит радоваться, что он сам не пострадал в аварии. Что же касается отказа в ремонте, то, как отмечает издание 9to5Mac, формально Apple не имела оснований для отказа. В документации Apple указаны случаи исключений — повреждения, вызванные пожаром, землетрясением, наводнением или другими внешними факторами, но ДТП под этот список не подпадает.