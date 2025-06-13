Apple откажется от 60-Гц экрана в iPhone 17

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о новых смартфонах от компании Apple. По данным источника, все модели серии iPhone 17 получат дисплеи с высокой частотой обновления. Неужели Apple наконец избавится от 60-Гц панелей в базовом iPhone? Впрочем, сильно надеяться на 120-Гц OLED-экраны LTPO-типа не стоит. Вполне возможно, что iPhone 17 и 17 Air получат LTPS-дисплеи без динамической регулировки частоты или матрицы с частотой обновления 90 Гц. Что касается производительности нового процессора Apple A19 Pro, то он действительно мощнее A18 Pro. Новинка набирает более 4000 баллов в одноядерном и более 10000 баллов в многоядерном испытании бенчмарка Geekbench 6. Показатели A18 Pro составляют 3500 и 9000 баллов соответственно.

iPhone - самый популярный смартфон у подростков…
Apple продолжает удерживать беспрецедентную лояльность к бренду, особенно в сегменте смартфонов, где iPho…
Moto G86 Power 5G показали в четырех расцветках …
Профильный ресурс Android Headlines поделился первыми рендерами и подробностями о характеристиках смартфо…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT…
Складные смартфоны давно перестали быть диковинкой, но тройные «раскладушки» — это абсолютно новый уровен…
Флагманы Xiaomi 15 продаются лучше Vivo X200 и OPPO Find X8 …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл продажи актуальных флагманских смартфонов на китайск…
Компактный флагман OnePlus 13T получит батарею на 6260 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о компактном флагманском смартфоне OnePlus 13T, который будет…
Смартфон Meizu Note 16 показали на фото …
Китайские источники опубликовали фотографии и подробности о характеристиках смартфона Meizu Note 16, кото…
Характеристики Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 слили в сеть…
Компания Samsung, по информации сразу нескольких инсайдеров, представит Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в…
Google выпустит в Android 16 очень полезную функцию…
Компания Google, судя по информации инсайдеров, разрабатывает новое меню для отображения состояния аккуму…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor