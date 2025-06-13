Apple откажется от 60-Гц экрана в iPhone 17

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о новых смартфонах от компании Apple. По данным источника, все модели серии iPhone 17 получат дисплеи с высокой частотой обновления. Неужели Apple наконец избавится от 60-Гц панелей в базовом iPhone? Впрочем, сильно надеяться на 120-Гц OLED-экраны LTPO-типа не стоит. Вполне возможно, что iPhone 17 и 17 Air получат LTPS-дисплеи без динамической регулировки частоты или матрицы с частотой обновления 90 Гц. Что касается производительности нового процессора Apple A19 Pro, то он действительно мощнее A18 Pro. Новинка набирает более 4000 баллов в одноядерном и более 10000 баллов в многоядерном испытании бенчмарка Geekbench 6. Показатели A18 Pro составляют 3500 и 9000 баллов соответственно.