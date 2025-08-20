Apple откажется от кнопки Camera Control

Физическая кнопка Camera Control впервые появилась в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в 2024 году. Она задумывалась как инструмент, приближающий смартфон к возможностям традиционных камер, и позволяла фотографам работать с устройством более точно и удобно. Однако, по слухам, уже в iPhone 18 эта функция может исчезнуть. По данным инсайдера, Apple прекратила заказывать компоненты для кнопки, и причин на это сразу две — низкая востребованность среди большинства пользователей и высокая себестоимость. Профессиональные фотографы оценили её точность и гибкость, но для массовой аудитории нововведение оказалось малозначимым. В итоге компания, вероятно, сочла, что поддерживать элемент, которым пользуется лишь узкий круг людей, экономически нецелесообразно.

Подобный шаг уже не раз встречался в истории Apple — в своё время компания отказалась от технологии 3D Touch, также не завоевавшей популярности. Теперь акцент, по слухам, будет сделан на софтовые решения и ИИ-функции в области вычислительной фотографии — такие как автоматическое определение сцены, улучшенная обработка снимков в условиях слабого освещения и расширенные инструменты редактирования. Хотя информация пока не подтверждена официально, если Apple действительно уберёт Camera Control, это может вызвать недовольство профессиональных пользователей. Тем не менее, стратегия компании остаётся прежней — в iPhone остаются только те функции, которые находят отклик у широкой аудитории.