Apple откажется от компьютеров на Intel

На конференции WWDC 2025 компания Apple официально представила новый визуальный стиль под названием Liquid Glass и новые версии операционных систем, которые на нём основаны, но это хорошие новости далеко не для всех пользователей. Почти сразу после мероприятия компания также объявила, что начиная с macOS 28 начнётся постепенный отказ от Rosetta 2, поскольку переход на Apple Silicon завершён, и поддержка компьютеров с процессорами Intel будет сворачиваться. Напомним, Rosetta 2 позволяет компьютерам с архитектурой Arm из линейки Apple Silicon запускать приложения, созданные для x86-процессоров Intel. Это своего рода переводчик кода, обеспечивающий совместимость между двумя архитектурами и упрощающий перенос приложений.

Apple заявляет, что Rosetta 2 останется доступной в ограниченном виде с выходом macOS 28. В качестве универсального инструмента для запуска Intel-приложений Rosetta 2 будет поддерживаться ещё в двух версиях — вплоть до macOS 27. За это время разработчики должны завершить адаптацию своих приложений под Apple Silicon. Также стало известно, что macOS Tahoe 26 станет последней версией, совместимой с Mac на базе Intel. Это значит, что в 2026 году macOS 27 уже не будет поддерживать такие устройства. Однако Apple продолжит выпускать обновления безопасности для Intel-моделей в течение ещё трёх лет. Это решение выглядит логичным, учитывая, что Intel-устройства технически уступают новой серии чипов Apple M и уже не справляются с современными требованиями.