Apple откажется от процессоров Intel

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует отказаться от процессоров Intel, дабы сделать свой вариант процессора и строить уже на его основе все свои последующие продукты. Это касается как смартфонов, так и планшетов и, что самое главное, ноутбуков. И многие задавали вопрос о том, почему компания, которая длительное время использовала процессоры от Intel вдруг решила сменить направление. А все дело в том, что Apple хочет получить самые современные процессоры, способные расходовать меньше энергии во время работы. А у Intel, как мы все знаем, довольно серьезные проблемы с процессорами, которые будут выпускаться по 10 нанометровой технологии, хотя производитель длительное время работает над этим вопросом. В этом плане все довольно интересно развивается.