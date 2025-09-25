Apple откладывает новые функции для iPhone

Apple заявила, что вынуждена откладывать запуск ряда новых функций в Европе из-за сложностей с приведением их в соответствие с требованиями Закона о цифровых рынках. В официальном заявлении компания отметила, что нормы DMA создают «больше сложности и больше рисков для пользователей в ЕС», а обязанность открывать фирменные возможности сторонним устройствам тормозит внедрение новшеств. Под задержку попали такие функции, как работающий на базе искусственного интеллекта режим Live Translation для AirPods, функция зеркалирования iPhone, а также сервисы «Посещённые места» и «Предпочтительные маршруты» в Apple Maps. По условиям DMA компании должны обеспечивать совместимость приложений и сервисов с устройствами сторонних производителей, однако, по словам Apple, пока не удалось сделать это без ущерба для безопасности и конфиденциальности данных пользователей.

Тем не менее некоторые нововведения, связанные с требованием DMA упростить сопряжение, передачу данных и показ уведомлений между iPhone и сторонними устройствами, всё же продвигаются. В бета-версии iOS 26.1 обнаружена функция «notification forwarding», позволяющая отображать уведомления с iPhone на других гаджетах, включая конкурирующие смарт-часы. Также появились упоминания о новом механизме упрощённого подключения iPhone к аксессуарам не от Apple. Компания подчёркивает, что тратит «тысячи часов» на соблюдение требований DMA, но список функций, чьё внедрение в Европе будет отложено, скорее всего продолжит расти.
