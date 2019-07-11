Apple отключит приложение Walkie-Talkie из-за возможности прослушивания iPhone.

Apple представила функцию связи с watchOS 5, которая позволяет Apple Watch превращаться в рацию с помощью специального приложения. Компания отключила приложение Walkie-Talkie из-за уязвимости, которая позволяет злоумышленникам подслушивать другого человека через iPhone.

Apple была уведомлена об уязвимости через официальный портал отчетов об уязвимостях компании, и после подтверждения Apple закрыла функциональность приложения Walkie-Talkie. Приложение остается установленным и вернется к нормальному функционированию только после устранения недостатка, скорее всего, с помощью небольшого обновления. Apple принесла извинения за неудобства, вызванные отключением функциональности приложения Walkie-Talkie и пообещала запустить приложение, когда уязвимость будет исправлена.