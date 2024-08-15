Apple открыла доступ к NFC-модулю за пределами ЕС

Европейская комиссия недавно вынудила компанию Apple открыть функциональность NFC-модуля в iPhone для сторонних разработчиков, что предоставило возможность совершать мобильные платежи, которые никак не связаны с компанией Apple и её финансовыми институтами. Теперь компания, что довольно нетипично для неё, сделала шаг вперёд, объявив о том, что откроет NFC для разработчиков и за пределами Европейского союза. Это будет реализовано в одном из предстоящих релизов операционной системы iOS 18.1 (речь идёт о версии для разработчиков). Однако, как это часто бывает с Apple, есть некоторые тонкости, которые стоит учитывать. Во-первых, только разработчики из Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США (в дополнение к тем, что находятся в ЕС) смогут воспользоваться этой возможностью на начальном этапе, что в определённом смысле ограничивает разработчиков из Центральной Азии, например.

Впрочем, в будущем компания планирует расширить своё присутствие и в других регионах, но сроков никто не называет. Во-вторых, и это гораздо важнее, эта услуга не будет бесплатной. Компания запросит плату с заинтересованных разработчиков, плюс данная новость вовсе не значит, что любой разработчик в вышеупомянутых странах сможет создать любое приложение с функциональностью NFC-модуля, так как безопасность и конфиденциальность пользователей имеют первостепенное значение для Apple. Так что все приложения будут тщательно проверять.
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