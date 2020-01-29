Apple открывает магазины в Индии

Какое-то время назад мы говорили о том, что компания Apple планирует покорять рынок Индии со своими смартфонами, планшетами и ноутбуками. Теперь появилась информация о том, что производитель хочет запустить онлайн-магазин на территории этой страны уже в третьем квартале 2020 года. Производитель будет через данный сервис продавать свои устройства и реализовывать другие задачи. Правда, мы не совсем понимаем, для кого компания Apple открывает магазин в Индии, где уровень жизни довольно низок и там обычно пользователи покупают недорогие смартфоны, но что не яблочные устройства с невероятно высоким ценником. Видимо, в Apple думают, что их гаджеты настолько круты, что будут привлекать местных жителей к покупке даже при отсутствии денег на гаджет.