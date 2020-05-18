Apple открывает свои магазины по всему миру

В связи с коронавирусом многие магазины по всему миру были полностью закрыты, ведь компании переживали о пользователях и сотрудниках, которые могут заболеть в ходе пандемии. Теперь компания Apple официально сообщила, что готова открыть несколько своих магазинов. На текущий момент в США уже есть несколько магазинов, которые работают в полную силу и предоставляют пользователям возможность купить тот продукт, который им необходим. Проблема только в том, что если возникнут хотя бы какие-то подозрения относительно пандемии и заболеваний, то магазины вновь будут закрыт до лучших времен. С другой стороны, зачем рисковать, если можно заказать те же гаджеты с доставкой на дом. Все же не каждый хочет идти в магазин и покупать там что-либо.