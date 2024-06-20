Apple откроет доступ к NFC-модулю для сторонних платёжных систем

Сегодня появилась информация от надёжных источников о том, что Европейский союз достиг соглашения с компанией Apple по поводу использования системы бесконтактной связи NFC для предоставления доступа сторонним платёжным платформам. По данным информационного издания The Financial Times, Apple предоставит доступ к NFC-модулю в своих смартфонах на ближайшие десять лет сторонним платёжным системам, но только на устройствах в 27 странах-членах ЕС, и в обмен на это Европейский союз не будет штрафовать технологическую компанию за различного рода нарушения законов. Стоит напомнить, что функция бесконтактной оплаты с помощью NFC до сих пор была ограничена исключительно платёжной системой Apple Pay и останется таковой во всех странах мира за исключением тех, что расположены в составе Европейского союза.

Ожидается, что формальное соглашение по этому вопросу будет представлено в ближайшие недели, после чего Apple откроет путь к NFC-модулю своего смартфона всем желающим. После этого различные платформы и банки смогут заменить Apple Wallet на свои собственные платёжные приложения без необходимости ввода пользователями своих карт и личной информации в систему Apple. Это позволит существенно улучшить банковскую систему, которая ранее была вынуждена работать через собственную прослойку от Apple и делиться частью прибыли. Это, естественно, не очень нравилось владельцам банков и прочих сервисов, но теперь у них будет полноценное равноправие.