Apple откроет интернет-магазин в Индии

В последнее время практически все крупные производители смартфонов стали активно выходить на рынок Индии, так как он пока что никем не захвачен из крупных брендов, а значит, есть возможность урвать свой кусок пирога. Так вот компания Apple тоже решила попытать удачи на этом рынке, представив свой интернет-магазин на территории страны. Пока что магазин еще не запустили, но в самое ближайшее время он будет официально запущен. Это позволит местным жителям заказывать качественную технику яблочной компании за баснословные деньги и наслаждаться их возможностями без необходимости идти куда-то в магазин, рискуя здоровьем. В этом плане компания поступила весьма разумно, привлекая покупателей через интернет, а не через локальные магазины.