Apple отменила Watch Ultra 3 с дисплеем microLED

Стоит отметить, что сама компания Osram не подтвердила, что Apple была её клиентом, который отказался от крупной сделки по microLED-дисплеям. Но компания поделилась информацией о том, что ключевой проект, связанный с её бизнесом microLED-дисплеев, неожиданно был отменён, что заставило компанию переоценить свою стратегию по microLED-направлению — об этом компания сообщила в своём официальном пресс-релизе. Инсайдер Мин-Чи Куо, который ранее достаточно активно сливал данные про компанию Apple, тоже подтвердил, что Apple отменила свой проект по Apple Watch с microLED. Кроме того, Куо заявил, что Apple отказалась от всех проектов, связанных с дисплеями microLED, посчитав, что эта технология не придаст их продуктам значительной ценности. Кроме того, Apple считает затраты на производство microLED слишком высокими для экономической целесообразности.