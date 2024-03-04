Apple отменила Watch Ultra 3 с дисплеем microLED

Слухи о том, что умные часы Apple Watch Ultra получат улучшенный дисплей microLED, ходят уже более года, и инсайдеры предполагали, что производитель представит улучшенную модель уже в текущем году, после чего появилась информация о том, что различного рода проблемы с производством вынудили компанию Apple перенесли запуск нового гаджета на 2027 год. А теперь западные журналисты сообщают, что компания Apple, по всей видимости, полностью отменила крупный заказ на microLED-дисплеи у австрийской компании Osram, которые предназначались для грядущего поколения умных часов Apple Watch Ultra 3.

Стоит отметить, что сама компания Osram не подтвердила, что Apple была её клиентом, который отказался от крупной сделки по microLED-дисплеям. Но компания поделилась информацией о том, что ключевой проект, связанный с её бизнесом microLED-дисплеев, неожиданно был отменён, что заставило компанию переоценить свою стратегию по microLED-направлению — об этом компания сообщила в своём официальном пресс-релизе. Инсайдер Мин-Чи Куо, который ранее достаточно активно сливал данные про компанию Apple, тоже подтвердил, что Apple отменила свой проект по Apple Watch с microLED. Кроме того, Куо заявил, что Apple отказалась от всех проектов, связанных с дисплеями microLED, посчитав, что эта технология не придаст их продуктам значительной ценности. Кроме того, Apple считает затраты на производство microLED слишком высокими для экономической целесообразности.
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