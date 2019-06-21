Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за неисправных батарей

Компания Apple объявила о добровольном отзыве ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro старшего поколения, которые содержат аккумулятор, который может перегреваться и представлять угрозу безопасности. Эти устройства были проданы в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года и могут быть идентифицированы по серийному номеру.

Чтобы проверить, соответствует ли ваш MacBook Pro требованиям, вот что вы должны сделать. Перейдите в верхний левый угол экрана и выберите «Об этом Mac» в меню Apple. Проверьте, подходит ли ваш MacBook Pro этой модели: MacBook Pro (Retina, 15-дюймовый, середина 2015 г) Далее, введите серийный номер вашего компьютера, чтобы узнать, подходит ли он для замены батареи.

Серийный номер находится в нижней части корпуса аппарата рядом с маркировкой. Он также имеется на оригинальной упаковке MacBook рядом со штрих-кодом. Компания обещает затронутым пользователем бесплатно заменить батарею в срок до 14 дней после обращения в сервисный центр.