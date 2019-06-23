Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro с взрывающимися батареями

Компания Apple объявила о программе отзыва и замены аккумуляторов некоторых ноутбуков MacBook Pro.

Батареи ноутбуков могут нагреваться и привести к пожару, поэтому использование таких устройств небезопасно. Речь идет о старых моделях MacBook Pro с 15-дюймовым экраном, выпущенных в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Скорее всего, это связано с недавним инцидентом, о котором мы писали: у американского диджея White Panda прямо на коленях задымился его ноутбук MacBook Pro. Владелец скинул его на пол. Сам он не пострадал, зато на полу осталось большое черное пятно.

Батареи будут менять на новые бесплатно. Но это может занять пару недель.