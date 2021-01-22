Apple патентует Face ID нового поколения

Apple получила новый патент, связанный с биометрической системой безопасности Face ID.

В патенте подробно описывается прогресс в технологии распознавания лиц следующего поколения, которая, по-видимому, использует тепловую карту лица для аутентификации. Управление по патентам и товарным знакам США выдало компании Apple новый патент. В настоящее время биометрическая форма безопасности является очень распространенной функцией в большинстве смартфонов и существует в той или иной форме. Теперь Apple, работает над технологией Face ID следующего поколения, которая отображает тепло на лице пользователя для аутентификации.

Традиционно технология распознавания лиц, на сегодняшний день основном использует лицо пользователя на захваченном изображении. Однако основным недостатком этого метода является то, что любое препятствие, такое как очки, маски или волосы, потенциально может помешать процессу аутентификации. Здесь и появляется новый патент Apple, который отображает тепло от лица пользователя. Тепловая карта окклюзии может быть в форме сетки, которая представляет различные области поверхности лица.