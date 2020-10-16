Apple переносит поставки iPhone 12 Pro

Сегодня во многих странах мира стартовал прием предзаказов на смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые были представлены несколько дней назад. Кажется, Apple не рассчитала высокий спрос на старшую модель, потому что в некоторых регионах поставки новинки перенесли на две недели – с 23 октября до 6-13 ноября. Что до России, то у нас предзаказы начнут принимать только 21 октября, но розничные продажи стартуют одновременно со всеми – 23 октября. Напомним, что iPhone 12 оценен от 79 990 рублей, а iPhone 12 Pro – от 99 990 рублей. Что до iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max, то предзаказы на них стартуют 6 ноября, а открытые продажи – 13 ноября.