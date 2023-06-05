Apple планирует продать 90 миллионов iPhone 15

По информации от инсайдеров, компания Foxconn уже закончила опытную серию производства iPhone 15, что означает, что компания готовится к массовому производству этих моделей на своём основном заводе. К сожалению, нет никакой информации о том, какие объёмы партий компания планирует производить и продавать в обозримом будущем, потому что китайские инсайдеры в последнее время перестали радовать нас информацией, но есть намёки на то, какие характеристики получат эти смартфоны. Например, ранее сообщалось, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут поставляться с основной камерой на 48 Мп, как у моделей Pro. К сожалению, возникли проблемы в цепочке поставок данного сенсора, так что в конечном итоге производитель либо вовсе откажется от этой идеи, либо же будет заниматься релизом смартфонов базового уровня в достаточно малых объёмах, тем самым создавая условный дефицит. За счёт этого компания подтолкнёт пользователей к тому, чтобы они покупали Pro-версии, которые не будут в дефиците.

Также по информации надёжных инсайдеров компания поставила первоначальную цель поставить за первый квартал с момента релиза смартфонов от 85 до 90 миллионов смартфонов новой серии, хотя, конечно, пока что сложно определить, сможет ли производитель выполнить этот план. Ранее компания уже снижала свои планы по продажам из-за низкого спроса. И, вероятно, Apple захочет, чтобы процент iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max был выше, чем в текущем поколении, поскольку обе эти модели, по слухам, будут поставляться с большим набором эксклюзивных функций.