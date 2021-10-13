Apple планирует расширить возможности AirPods

Амбиции Apple в отношении AirPods могут выходить за рамки их использования для прослушивания музыки и разговоров. Источники в Wall Street Journal утверждают, что Apple изучает несколько способов использования AirPods в качестве устройств для здоровья. Производитель может использовать наушники как слуховые аппараты, но он также может использовать датчики движения для коррекции вашей осанки. Согласно просочившимся документам, прототип будет даже включать термометр для проверки внутренней температуры вашего тела. По словам источников, эти функции не появятся в 2022 году, сама же компания от комментариев пока что отказалась. Apple столкнется с многочисленными препятствиями при продвижении AirPods как гаджетов для здоровья. Компании, вероятно, потребуется разрешение регулирующих органов по крайней мере для некоторых функций.

Даже компании Bose пришлось долго ждать, прежде чем она смогла продать слуховые аппараты SoundControl, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Есть и технические проблемы. Прямо сейчас AirPods Pro не прослужит дольше 4,5 часов для прослушивания музыки (с включенным шумоподавлением) и 3,5 часов для звонков — это просто непрактично для носимых устройств, которым, возможно, придется сидеть в ушах весь день. Однако легко понять, почему Apple может расширить полезность AirPods. Как и в случае с Apple Watch, здоровье может быть важным аргументом в пользу расширения аудитории за пределами ядра энтузиастов.
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