Apple планирует выпустить две версии AirPods Pro 3

Согласно этой информации, Куо был прав — Apple действительно собирается выпустить две разные версии AirPods Pro 3. Стандартная модель выйдет позже в этом году и предложит улучшенное качество звучания, а также новые сенсоры для измерения температуры тела и частоты сердечных сокращений. Версия, которая будет представлена вместе с iPhone 17, получит новый процессор H3, переработанный кейс для зарядки и сенсорное управление с поддержкой ёмкостных жестов. А вот вариант 2026 года, по слухам, сделает куда более серьёзный шаг вперёд. Сюда встроят миниатюрную инфракрасную камеру, позволяющую использовать управление жестами в воздухе без необходимости касаться наушников. Эта функция не только добавит удобства, но и станет частью долгосрочной стратегии Apple по интеграции AirPods в экосистему visionOS.