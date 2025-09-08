Apple планирует выпустить две версии AirPods Pro 3

В преддверии WWDC 2025 внимание аудитории приковано к ключевым анонсам компании Apple. Основной акцент, безусловно, будет на линейке iPhone 17, но в этот раз компания из Купертино решила встряхнуть и сегмент носимых устройств. Ожидается, что Apple представит сразу два варианта AirPods Pro 3, при этом один выйдет вместе с iPhone 17 в этом году, а второй, более продвинутый, появится лишь в 2026 году. О наушниках AirPods Pro 3 давно ходили слухи, ведь серия давно нуждалась в обновлении. Известный аналитик Мин-Чи Куо ранее заявлял, что Apple готовит новое поколение Pro-модели во второй половине 2025 года, а свежая утечка от инсайдера Instant Digital раскрывает детали этой новинки.

Согласно этой информации, Куо был прав — Apple действительно собирается выпустить две разные версии AirPods Pro 3. Стандартная модель выйдет позже в этом году и предложит улучшенное качество звучания, а также новые сенсоры для измерения температуры тела и частоты сердечных сокращений. Версия, которая будет представлена вместе с iPhone 17, получит новый процессор H3, переработанный кейс для зарядки и сенсорное управление с поддержкой ёмкостных жестов. А вот вариант 2026 года, по слухам, сделает куда более серьёзный шаг вперёд. Сюда встроят миниатюрную инфракрасную камеру, позволяющую использовать управление жестами в воздухе без необходимости касаться наушников. Эта функция не только добавит удобства, но и станет частью долгосрочной стратегии Apple по интеграции AirPods в экосистему visionOS.