Apple готовит новый чип и камеры для AirPods Pro

AirPods Pro 3 получили множество обновлений и улучшений по сравнению с предыдущим поколением AirPods Pro 2, однако Apple неожиданно решила оснастить новые наушники тем же процессором H2, а не более современным H3, как предполагали инсайдеры. Хотя отсутствие нового чипа может показаться разочаровывающим, свежий отчёт утверждает, что Apple уже активно работает над собственной платформой H3 и готовит совершенно новые AirPods. В последнем выпуске рассылки Power On Марк Гурман упомянул, что H3 должен обеспечить более высокое качество звука и снизить задержку при передаче, но на этом улучшения явно не закончатся. Если Apple удалось вдвое повысить эффективность шумоподавления в AirPods Pro 3, не меняя процессор, можно только представить, чего удастся добиться с переходом на H3.

Главный вопрос теперь заключается в том, какие именно наушники получат этот новый чип. Согласно отчёту, Apple разрабатывает модель AirPods 5, которая станет прямым продолжением AirPods 4. Как и ранее, ожидается выпуск двух версий — стандартной и с активным шумоподавлением, и обе они, по всей видимости, будут оснащены процессором H3. При этом для AirPods Pro 4 готовится ещё одно значимое новшество — встроенные камеры. С выходом экосистемы Apple Intelligence эти сенсоры смогут собирать данные и передавать их на iPhone или гарнитуру Vision Pro. Любопытно, что в AirPods Pro 3 не обнаружено никаких признаков расширенных функций, связанных со здоровьем, кроме, возможно, стандартного датчика сердечного ритма.