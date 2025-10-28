Наушники OPPO Enco X3s оценили в £130

Компания OPPO объявила о выходе беспроводных наушников Enco X3s, которые разработаны в партнерстве с Dynaudio. Новинка характеризуется уникальным звуковым профилем Dynaudio Featured, 11-мм низкочастотным динамиком с композитной диафрагмой и 6-мм высокочастотным динамиком с плоской диафрагмой, поддержкой кодека LHDC 5.0, сертификатом Hi-Res Audio, частотой дискретизации до 192 кГц, скоростью беспроводной передачи данных 1 Мбит/с, фирменной технологией Live Audio для иммерсивного звукового поля с пространственным эффектом на 360°, системой Golden Sound 2.0, системой активного шумоподавления с эффективностью до 55 дБ в диапазоне частот до 5500 Гц и технологией ANC, тремя микрофонами и алгоритмами ИИ для подавления шума во время телефонных разговоров, функцией ИИ-переводчика, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 62 мАч и 530 мАч у зарядного футляра, а также автономностью до 11 часов и до 45 часов соответственно. Цена наушников на дебютном британском рынке составляет 130 фунтов стерлингов.

