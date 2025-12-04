Представлены наушники-клипсы Edifier Auro Clip

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Auro Clip, которая получила конструкцию клипсы. Такой дизайн делает наушники похожими на украшение. Новинка характеризуется 12-мм излучателями, поддержкой усиления низких частот BassTurbo, двухкамерной акустической структурой, поддержкой направленного звука DPW для направления звука к уху и минимизации утечки, системой активного шумоподавления, массой наушника 5,8 грамма, блестящим покрытием с применением технологии гальванизации, серебристой, золотой, коричневой и фиолетовой расцветками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP56, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.1, функцией ИИ-перевода на 21 язык и временем автономной работы до 35 часов с учетом зарядного футляра. Цена наушников составляет 55 долларов.

