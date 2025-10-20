Обзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENC

Игровые наушники RAPOO VH650 оснащены динамиком 50 мм и поддерживают виртуальный 7.1 звук. Подсветка, интерфейс USB, микрофон с шумоподавлением ENC, прочная конструкция и долговечные материалы. Ценник доступный, а техническое исполнение при этом интересное.

Обзор RAPOO VH650

Комплектация

Коробка из картона, оформленная в традиционной цветовой схеме. На боковой стороне представлены изображения с вариантами цветового оформления и данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

комплектация RAPOO VH650

Внешний вид

Полноразмерные игровые наушники закрытого типа. Габаритные чашки, глубокие амбушюры и широкое оголовье. В основе металлическая рама, обшитая внешне экокожей с подкладкой из пенного материала внутри.

внешний вид RAPOO VH650

Предусмотрена регулировка по длине оголовья в диапазоне около 2 сантиметров. Подойдет людям разного возраста и обеспечит удобную посадку.

внешний вид RAPOO VH650

Амбушюр из экокожи, уши обхватывают полностью. За счет такого исполнения обеспечивается пассивная звукоизоляция.

внешний вид RAPOO VH650

Сами чашки габаритные, по исполнению похожи на мониторные. Внешняя поверхность матовая, не подвержена загрязнению следами пальцев. По периметру акцентная многоцветная подсветка.

внешний вид RAPOO VH650

Слева по центру поворотный регулятор громкости, кнопка отключения подсветки и микрофона по краям от него. Место расположения хорошо определяется слепым методом.

внешний вид RAPOO VH650

На левой чаше у RAPOO VH650 гибкая ножка микрофона с пластиковым капсюлем. Он здесь с системой шумоподавления ENC.

внешний вид RAPOO VH650

Длина кабеля подключения 2.4 метра. Широкое сечение у кабеля, он устойчив к запутыванию и излому. Интерфейс USB.

внешний вид RAPOO VH650

Тесты

Определяется гарнитура сразу после подключения и поддерживает разные операционные системы. Кабель позволит на удалении подключиться к системному блоку и удобно расположиться в кресле. Отдельная настройка для эксплуатации не требуется.

тесты RAPOO VH650

По посадке на голове удобна. Из-за особенностей исполнения при длительной эксплуатации в теплом помещении будет наблюдаться запотевание. Органы управления расположены удобно, подсветку и микрофон можно будет отключить в один клик. Диапазон по регулировке громкости широкий.

тесты RAPOO VH650

За звук отмечают динамики диаметром 50 мм. Насыщенный бас, высокие частоты звонки, середина немного смазана. Спецэффекты передаются хорошо. Проблем с позиционированием по звукам на карте нет, проверяли в игре Escape from Tarkov. За время тестов также использовали в Borderlands 4 и Battlefield 6.

тесты RAPOO VH650

Микрофон передает голос без искажения, чистым. Отсекаются внешние шумы в помещении.

тесты RAPOO VH650

Итоги

RAPOO VH650 – игровые наушники с виртуальным 7.1 звуком и микрофоном с ENC.Э Эргономичная конструкция с оголовьем из стали, запас по длине кабеля, многоцветная подсветка.
