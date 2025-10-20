Обзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоном с ENC

Игровые наушники RAPOO VH650 оснащены динамиком 50 мм и поддерживают виртуальный 7.1 звук. Подсветка, интерфейс USB, микрофон с шумоподавлением ENC, прочная конструкция и долговечные материалы. Ценник доступный, а техническое исполнение при этом интересное.

Комплектация

Коробка из картона, оформленная в традиционной цветовой схеме. На боковой стороне представлены изображения с вариантами цветового оформления и данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Полноразмерные игровые наушники закрытого типа. Габаритные чашки, глубокие амбушюры и широкое оголовье. В основе металлическая рама, обшитая внешне экокожей с подкладкой из пенного материала внутри.

Предусмотрена регулировка по длине оголовья в диапазоне около 2 сантиметров. Подойдет людям разного возраста и обеспечит удобную посадку.

Амбушюр из экокожи, уши обхватывают полностью. За счет такого исполнения обеспечивается пассивная звукоизоляция.

Сами чашки габаритные, по исполнению похожи на мониторные. Внешняя поверхность матовая, не подвержена загрязнению следами пальцев. По периметру акцентная многоцветная подсветка.

Слева по центру поворотный регулятор громкости, кнопка отключения подсветки и микрофона по краям от него. Место расположения хорошо определяется слепым методом.

На левой чаше у RAPOO VH650 гибкая ножка микрофона с пластиковым капсюлем. Он здесь с системой шумоподавления ENC.

Длина кабеля подключения 2.4 метра. Широкое сечение у кабеля, он устойчив к запутыванию и излому. Интерфейс USB.

Тесты

Определяется гарнитура сразу после подключения и поддерживает разные операционные системы. Кабель позволит на удалении подключиться к системному блоку и удобно расположиться в кресле. Отдельная настройка для эксплуатации не требуется.

По посадке на голове удобна. Из-за особенностей исполнения при длительной эксплуатации в теплом помещении будет наблюдаться запотевание. Органы управления расположены удобно, подсветку и микрофон можно будет отключить в один клик. Диапазон по регулировке громкости широкий.

За звук отмечают динамики диаметром 50 мм. Насыщенный бас, высокие частоты звонки, середина немного смазана. Спецэффекты передаются хорошо. Проблем с позиционированием по звукам на карте нет, проверяли в игре Escape from Tarkov. За время тестов также использовали в Borderlands 4 и Battlefield 6.

Микрофон передает голос без искажения, чистым. Отсекаются внешние шумы в помещении.

Итоги

RAPOO VH650 – игровые наушники с виртуальным 7.1 звуком и микрофоном с ENC.Э Эргономичная конструкция с оголовьем из стали, запас по длине кабеля, многоцветная подсветка.