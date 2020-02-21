Apple планирует выпустить зарядное устройство мощностью до 65 Вт

Компания Apple в скором времени может выпустить быструю зарядку GaN в этом году. Он намного компактнее, чем тот, который на данный момент продается. Зарядное устройство позволит заряжать устройство намного быстрее прежней версии, благодаря мощности до 65 Вт.

Устройство будет поддерживать интерфейс подключения USB Type-C. Инженеры используют новую технологию изготовления аккумулятора, они используют нитрид галлия. Зарядное устройство GaN сможет заряжать ноутбуки и смартфоны с технологией быстрой зарядки.

Использование нитрида галлия существенно уменьшило устройство. Устройство GaN возможно перейдет в руки Apple.