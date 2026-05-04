Apple победила конкурентов за счёт удержания цен

По информации аналитиков, новых подход компании Apple в разрезе экономической составляющей начал проявляться в момент, когда компания отказалась повышать цены на свои ноутбуки, несмотря на то что Microsoft резко увеличила стоимость устройств линейки Surface. На фоне этих повышений цен преимущество Mac только усилилось. Например, 12-дюймовый Surface Pro теперь стартует с отметки 1049 долларов, тогда как 13-дюймовый MacBook Air с процессором Apple M4 стоит от 999 долларов. Для сравнения, раньше базовая версия Surface продавалась всего за 799 долларов. В более дорогом сегменте разрыв тоже заметен. 15-дюймовый Surface Laptop с 64 ГБ оперативной памяти, процессором Snapdragon X Elite и SSD на 1 ТБ теперь стоит 3649 долларов.

В то же время 16-дюймовый MacBook Pro с процессором Apple M5 Pro, аналогичным объёмом памяти и накопителя начинается с 3299 долларов. Стратегия удержания цен получила дополнительное подтверждение на прошлой неделе, когда Apple решила просто убрать из продажи базовую версию Mac mini с 256 ГБ памяти вместо того, чтобы повышать её стоимость. Тем не менее, эта политика начинает сталкиваться с жёсткой реальностью. В последнем финансовом отчёте Apple признала, что ожидает существенного роста цен на память уже в июньском квартале. Чтобы компенсировать давление на маржу, компания планирует использовать различные меры, среди которых вполне могут оказаться и повышения цен. Но пока что гигант из Купертино отлично справляется.