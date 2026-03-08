Представлен доступный смартфон Vivo Y37+ 5G

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y37+ 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, сертификат прочности SGS, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной и обратной проводной зарядок, 3,5-мм аудиогнездом и разъемом USB Type-C. Цена смартфона в Китае составляет эквивалент 230 долларов.

Samsung будет выпускать датчики изображения для iPhone 18 в …
Западные журналисты сообщают, что Samsung готовится установить оборудование для производства CMOS-датчико…
Realme Neo8 готов к выходу …
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что презентация смартфона Realme Neo8 пройдет уже …
Honor Robot Phone собираются отправить в продажу…
Когда появился самый первый тизер, Honor Robot Phone действительно выглядел эффектно, но тогда возник впо…
Официально: iQOO Z11 Turbo получит металлическую рамку …
Компания iQOO раскрыла основные параметры смартфона iQOO Z11 Turbo, официальный релиз которого запланиров…
Samsung существенно снизила энергопотребление Exynos 2600…
Ещё совсем недавно процессоры Exynos ассоциировались с перегревом и жёстким троттлингом, однако благодаря…
Смартфон Xiaomi Civi 6 получит 200-Мп камеру …
Информаторы Smart Pikachu и Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфоне Xiaomi Civi 6, опроверг…
Опубликованы ночные портреты с камеры Xiaomi 17 Ultra…
Компания Xiaomi опубликовала примеры ночных портретов, сделанных на основную камеру еще не представленног…
Vivo X300s получит аккумулятор на 7000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о новом смартфоне Vivo, которым, как…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor