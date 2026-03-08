Представлен доступный смартфон Vivo Y37+ 5G

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y37+ 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили 6,74-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, сертификат прочности SGS, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной и обратной проводной зарядок, 3,5-мм аудиогнездом и разъемом USB Type-C. Цена смартфона в Китае составляет эквивалент 230 долларов.