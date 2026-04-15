Технологии ракетостроения и спорткаров в новом смартфоне HONOR 600 Lite

15 апреля 2026 года в России начались продажи смартфона HONOR 600 Lite, в котором производитель сделал акцент на инженерные решения и материалы, ранее характерные для более дорогих устройств. Модель получила цельнометаллическую рамку, изготовленную методом вакуумного литья под давлением — технологии, применяемой в аэрокосмической и автомобильной промышленности.

По данным компании, такой подход позволяет создавать сложную геометрию корпуса при толщине стенок менее 0,25 мм без потери прочности. Для устройства разработан новый алюминиевый сплав с повышенной ударной вязкостью — более чем на 100% выше по сравнению с традиционными решениями сегмента. Также заявлена на 26% большая устойчивость к механическим нагрузкам.Смартфон оснащен AMOLED-экраном с рамками от 1,23 мм, емкой батареей и настраиваемой AI-кнопкой. Устройство получило сертификат SGS, подтверждающий устойчивость к падениям с высоты до 1,8 метра. В России модель доступна в золотом, сером и черном цветах.