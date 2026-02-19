Смартфон Vivo V70 Elite оценили в 570 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделями Vivo V70 и V70 Elite, которые среди прочего получили батарею ёмкостью 6500 мАч. Новинки также оснастили 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой локальной яркостью 5000 нит, 4-нанометровыми процессорами Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и Snapdragon 8s Gen соответственно, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, 50-Мп селфи-камерой ZEISS с автофокусом, тройной тыльной камерой ZEISS с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с OIS и 8 Мп (сверхширик), поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,4–7,6 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, 3D-ультразвуковым дактилоскопом и предустановленной ОС Android 16. Смартфоны оценены на дебютном индийском рынке по эквивалентной цене в 505 и 570 долларов за базовые версии с 8/256 ГБ памяти.

