Представлен бюджетный смартфон Moto G37

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Moto G37, который базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4 ГБ оперативной памяти, 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 50-Мп тыльную камеру, 8-Мп селфи-камеру, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защиту от влаги и пыли уровня IP64, предустановленную операционную систему Android 16, батарею ёмкостью 5200 мАч, корпус толщиной 166,23:76,50:7,85 мм и массой 191 грамм, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также 3,5-мм аудиогнездо. Цена смартфона составляет 250 евро.

Apple заставляет артистов помечать ИИ-музыку…
Apple обратилась к артистам и звукозаписывающим лейблам на своей стриминговой платформе Apple Music с про…
POCO X8 Pro оценили в 45 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор техники Xiaomi в России diHouse объявил о начале продаж смартфона POCO X8 Pro Ma…
Vivo V70 FE оценили в 385 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью V70 FE, которая основана на 4-нано…
Смартфон Ai+ Nova 2 оценили в 100 долларов …
Компания Ai+ объявила о выпуске бюджетного смартфона Nova 2, который базируется на 6-нанометровой однокри…
Samsung выпустила уникальное в своём роде приложение…
Сегодня компания Samsung выпустила новое бесплатное приложение под названием Hearapy, которое уже доступн…
Samsung Galaxy Z Fold8 показали на рендерах…
Профильное издание Android Headlines опубликовало первые изображение складного смартфона Samsung Galaxy Z…
В iOS 26.4 появилась проверка возраста…
Компания Apple начала требовать от пользователей в Великобритании подтверждение возраста с выходом iOS 26…
HONOR вывела на российский рынок смартфон 600 Lite с батарее…
9 апреля в России начались продажи нового смартфона HONOR 600 Lite. Устройство поступило в розничные сети…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
