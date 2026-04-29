Представлен бюджетный смартфон Moto G37

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Moto G37, который базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4 ГБ оперативной памяти, 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 50-Мп тыльную камеру, 8-Мп селфи-камеру, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защиту от влаги и пыли уровня IP64, предустановленную операционную систему Android 16, батарею ёмкостью 5200 мАч, корпус толщиной 166,23:76,50:7,85 мм и массой 191 грамм, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также 3,5-мм аудиогнездо. Цена смартфона составляет 250 евро.