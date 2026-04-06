Apple почти ничего не изменила в AirPods Max 2

Несмотря на громкий запуск беспроводных наушников AirPods Max 2 от компании Apple, который состоялся вскоре после мартовского мероприятия Apple Experience, новинка практически сразу столкнулась с критикой. Многие посчитали обновление слишком незначительным, и теперь к этим выводам пришли и специалисты iFixit после детального разбора устройства. Сравнив AirPods Max 2 с предыдущей версией, выпущенной ещё в 2020 году, эксперты выяснили, что ключевым внутренним изменением стал только новый чип H2, установленный в каждом наушнике. Этот чип представляет собой высокопроизводительную систему, отвечающую за обработку звука. В сочетании с обновлёнными алгоритмами цифровой обработки он обеспечивает примерно 1,5-кратное улучшение активного шумоподавления, а также более чистое и детализированное звучание — по заявлениям самой Apple.

Однако на этом значимые изменения, по сути, заканчиваются. Из-за минимальных аппаратных доработок новая модель унаследовала старую проблему — накопление конденсата внутри чашек. Кроме того, Apple по-прежнему не предоставляет полноценное руководство по ремонту и необходимые запасные детали. По мнению iFixit, компания могла бы значительно повысить ремонтопригодность устройства, если бы сделала аккумулятор и порт USB Type-C более доступными для замены. В итоге iFixit оценила ремонтопригодность AirPods Max 2 на уровне 6 из 10, что нельзя назвать провалом, но и серьёзным прогрессом это тоже не является.