Представлены наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nord Buds 4 Pro, которая основана на 12-миллиметровых динамических драйверах с титановым покрытием. Новинка также характеризуется чувствительностью 122 дБ, звуковым давлением 97 дБ, поддержкой звука LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio, частотой дискретизации 96 кГц, системой активного шумоподавления до 55 дБ, шестью микрофонами с ИИ-шумоподавлением для телефонных звонков, поддержкой пространственного звука OnePlus 3D Spatial Audio, игровым режимом, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функциями Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, сенсорным управлением, AI-ассистентом, AI-переводом, батареей ёмкостью 62 мАч и 530 мАч в зарядном футляре, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, массой наушника 4,4 грамма и футляра с наушниками 43 граммов. Цена наушников на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 40 долларов.