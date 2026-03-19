Представлены наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nord Buds 4 Pro, которая основана на 12-миллиметровых динамических драйверах с титановым покрытием. Новинка также характеризуется чувствительностью 122 дБ, звуковым давлением 97 дБ, поддержкой звука LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio, частотой дискретизации 96 кГц, системой активного шумоподавления до 55 дБ, шестью микрофонами с ИИ-шумоподавлением для телефонных звонков, поддержкой пространственного звука OnePlus 3D Spatial Audio, игровым режимом, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с функциями Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, сенсорным управлением, AI-ассистентом, AI-переводом, батареей ёмкостью 62 мАч и 530 мАч в зарядном футляре, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, массой наушника 4,4 грамма и футляра с наушниками 43 граммов. Цена наушников на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 40 долларов.

Представлены флагманские наушники Audeze LCD-5s…
Компания Audeze пополнила ассортимент флагманских наушников моделью LCD-5s, которые основаны на модернизи…
Наушники REDMI Buds 8 Youth Edition оценили в 20 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью REDMI Buds 8 Youth Edition, которая …
Представлены наушники Sennheiser HD 400U…
Компания Sennheiser пополнила ассортимент наушников моделями HD 400U и CX 80U, которые оценены в 100 и 40…
Официально: наушники Realme Buds Air8 готовы к выходу…
Компания Realme подтвердила скорый релиз беспроводных наушников Buds Air8. Новинку представят в Индии уже…
Наушники Redmi Buds 8 Pro получат флагманское шумоподавление…
Компания Xiaomi раскрыла подробности о беспроводных наушниках Redmi Buds 8 Pro, которые еще не были предс…
Наушники OPPO Enco Air5 Pro оценили в 47 долларов…
Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Air5 Pro, одной из особенностей к…
Наушники HUAWEI FreeClip 2 оценили в 20 тысяч рублей …
Компания HUAWEI начала приём российских предзаказов на беспроводные наушники открытого типа FreeClip 2, к…
Наушники Realme Buds Air 8 Pro засветились в сети …
В базе данных одного из международных регуляторов обнаружилось упоминание беспроводных наушников Realme B…
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы
Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый деньОбзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день
Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANCДоступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключениемОбзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-ResОбзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res
