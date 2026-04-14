Наушники JBL Live Buds 4 оценены в 235 долларов

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Live Buds 4, которая получила 10-мм динамические драйвера. Новинка также характеризуется поддержкой Hi-Res Audio, пространственного 360-градусного звучания, адаптивной системой шумоподавления 2.0, шестью микрофонами для качественного звучания во время голосовых звонков, зарядным футляром с 1,57-дюймовым цветным дисплеем, который позволяет управлять громкостью музыки, переключать композиции и выбирать режим шумоподавления, корпусом с цельной литьевой конструкцией массой около 4,8 грамма, защитой в соответствии со степенью IP55, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, четырьмя расцветками, временем автономной работы до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержкой беспроводной зарядки. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 235 долларов.