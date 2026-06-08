Наушники Edifier LolliClip SE оценили в 65 долларов

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью LolliClip SE, которая получила крепление в формате клипсы. Новинка также характеризуется 12-мм динамическим драйвером с двойной магнитной системой и увеличенным ходом мембраны, поддержкой пространственного звучания Dolby Atmos для формирования объёмной звуковой сцены, динамической компенсацией низких частот, поддержкой кодека LHDC с битрейтом до 990 Кбит/с, сертификатом Hi-Res Audio и HWA, дужкой с равномерным распределением давления, интеллектуальной адаптацией каналов, поддержкой платформ искусственного интеллекта Doubao и DeepSeek, переводом речи в режиме реального времени, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.1 с одновременным сопряжением с двумя устройствами, временем автономной работы до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра, системой шумоподавления для голосовых вызовов на основе ИИ и двух микрофонов, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP56. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 65 долларов.