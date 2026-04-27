Наушники Vivo TWS 5i оценили в 17 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5i, которая может похвастаться массой одного наушника всего 4,2 грамма. Новинка также характеризуется поддержкой протокола Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, игровым режим с низкой задержкой 42 мс, фирменной технологией DeepX 3.0 с несколькими предустановленными аудиопрофилями, поддержкой пространственного аудио, системой шумоподавления на базе ИИ во время голосовых вызовов, временем автономной работы до 11,5 часа или до 50 часов с учетом зарядного футляра, а также черной, белой и голубой расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 17 долларов.