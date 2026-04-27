Наушники Vivo TWS 5i оценили в 17 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5i, которая может похвастаться массой одного наушника всего 4,2 грамма. Новинка также характеризуется поддержкой протокола Bluetooth 5.4 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, игровым режим с низкой задержкой 42 мс, фирменной технологией DeepX 3.0 с несколькими предустановленными аудиопрофилями, поддержкой пространственного аудио, системой шумоподавления на базе ИИ во время голосовых вызовов, временем автономной работы до 11,5 часа или до 50 часов с учетом зарядного футляра, а также черной, белой и голубой расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 17 долларов.

Наушники REDMI Buds 8 Active Edition оценили в 17 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью REDMI Buds 8 Active Edition, которая…
Наушники OPPO Enco Air5 Pro оценили в 47 долларов…
Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Air5 Pro, одной из особенностей к…
Представлены наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro…
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nord Buds 4 Pro, которая основана н…
Представлены наушники Sennheiser HD 400U…
Компания Sennheiser пополнила ассортимент наушников моделями HD 400U и CX 80U, которые оценены в 100 и 40…
ASUS представила гарнитуру ROG Kithara…
Компания ASUS в рамках бренда Republic of Gamers представила ROG Kithara — первую игровую гарнитуру ROG с…
Sony представила флагманские наушники WF-1000XM6…
После длительного перерыва компания Sony наконец представила новые флагманские беспроводные наушники — мо…
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы …
Беспроводные наушники Sanag Z60S выполнены в эргономичной и ультралегкой с клипсами для надежной фиксации…
Обзор SVEN AP-B325MV. Беспроводные наушники с активным шумоп…
Беспроводные наушники SVEN AP-B325MV поддерживают технологию снижения шума, использует актуальный стандар…
Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-ResОбзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-Res
Обзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыхаОбзор Defender Triple. Беспроводные наушники для работы и отдыха
Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не толькоОбзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только
Обзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключениемОбзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением
