Apple подаёт всё меньше и меньше патентов

В 2025 году в США было выдано 323272 патента, тогда как общее число поданных заявок составило 393344. Лидером рейтинга вновь стала Samsung, оформившая 7054 американских патента, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот результат позволил южнокорейскому гиганту удержать первое место в рейтинге IFI уже четвёртый год подряд. Вторую строчку заняла TSMC с 4194 патентами, показав рост на 5% год к году. На третьем месте расположилась Qualcomm, получившая 3749 патентов, что соответствует увеличению на 9,5%. Huawei оказалась четвёртой с результатом 3052 патента против 3046 годом ранее, а Samsung Display замкнула пятёрку лидеров, оформив 2859 патентов, что означает рост на 10,1%.

Apple по итогам года заняла лишь шестое место. В 2025 году компания получила 2722 патента в США, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 3082, что означает снижение на 11,7% в годовом выражении. При этом стоит учитывать, что общее количество выданных патентов в США в 2025 году сократилось примерно на 1%, а число поданных заявок упало сразу на 9%. Кроме того, такие технологические гиганты, как Google и NVIDIA, в этом году вовсе не вошли в десятку лидеров рейтинга. Тем не менее почти 12-процентное падение числа патентов у Apple выглядит тревожным сигналом, особенно на фоне серии громких уходов ключевых сотрудников в 2025 году и использования компанией решений на базе Google Gemini в качестве основы для будущей обновлённой версии Siri. Видимо, из компании ушли таланты.