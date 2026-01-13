Apple подаёт всё меньше и меньше патентов

Apple по итогам года заняла лишь шестое место. В 2025 году компания получила 2722 патента в США, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 3082, что означает снижение на 11,7% в годовом выражении. При этом стоит учитывать, что общее количество выданных патентов в США в 2025 году сократилось примерно на 1%, а число поданных заявок упало сразу на 9%. Кроме того, такие технологические гиганты, как Google и NVIDIA, в этом году вовсе не вошли в десятку лидеров рейтинга. Тем не менее почти 12-процентное падение числа патентов у Apple выглядит тревожным сигналом, особенно на фоне серии громких уходов ключевых сотрудников в 2025 году и использования компанией решений на базе Google Gemini в качестве основы для будущей обновлённой версии Siri. Видимо, из компании ушли таланты.