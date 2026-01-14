Samsung Galaxy S26 Ultra на получит SoC Snapdragon Elite Gen 5

Инсайдер Ахмед Квайдер поделился подробностями о флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy S26, которые будут представлены в ближайшее время. Утверждается, что базовые модели Galaxy S26 и Galaxy S26+ будут основаны на фирменном 2-нанометровом процессоре Exynos 2600, а топовый Galaxy S26 Ultra получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5. Также утверждается, что Galaxy S26 и Galaxy S26+ будут поддерживать 45-Вт быструю проводную зарядку, а Galaxy S26 Ultra – зарядку мощностью 60 Вт. Ранее Ахмед Квайдер раскрыл параметры смартфонов Samsung Galaxy S25 FE и Galaxy Z Fold4, а также OPPO A1 Pro.