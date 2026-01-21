OnePlus Nord 6 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона OnePlus Nord 6, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,21 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 2019 и 6503 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Некоторые источники уверены, что под названием OnePlus Nord 6 скрывается международная версия выпущенного недавно в Китае OnePlus Turbo 6, который также основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Релиз устройства ожидается в ближайшее время.

