Представлен камерофон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, которая отличается от обычной версии логотипом Leica, кольцом модуля камеры Master Zoom Ring и рифлёной поверхностью части корпуса. Кольцо Master Zoom Ring имеет интегрированную прецизионную конструкцию, которая имитирует зум-кольцо фотокамеры. С его помощью можно привычным вращением менять фокусное расстояние, экспозицию, баланс белого и другие параметры. Также аппарат может похвастаться наличием режима Leica Moment Mode с пресетами Leica M9 и Leica M3 + MONOPAN 50 для имитации чёрно-белой плёнки. Смартфон оценен в Китае в эквивалент 1140 и 1280 долларов за конфигурации с 16/512 и 16/1 ТБ встроенной и флеш-памяти соответственно.