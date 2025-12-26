HONOR WIN RT оценили в 385 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка также получила 6,83-дюймовый дисплей OLED с разрешением 1272:2800 точек, соотношением сторон 19,8:9 и частотой обновления изображения до 185 Гц, 12 или 16 ГБ быстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS) и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, систему охлаждения с вентилятором, защиту от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68, IP69 и IP69K, а также металлическую раму корпуса. Цена базовой версии на китайском рынке составляет 385 долларов.

