iPhone 18 Pro получит полноценный спутниковый 5G

Это принципиально разные технологии, и такой шаг означает, что Apple существенно поднимет планку, открыв новые возможности для связи в условиях отсутствия сотового покрытия. На данный момент Emergency SOS ограничивается только обменом текстовыми сообщениями и требует открытого неба, чтобы совместимое устройство могло напрямую подключиться к низкоорбитальным спутникам. В случае с «5G via satellite» серия iPhone 18 сможет обеспечить повседневное подключение, которое не будет ограничено текстом и расширится до голосовой связи и передачи данных. Вопрос, конечно, в стоимости такой функции, так как спутниковая связь явно дороже сотовой, но, с другой стороны, это существенное преимущество по сравнению с конкурентами, у которых этой опции нет.