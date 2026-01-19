iPhone 18 Pro получит полноценный спутниковый 5G

Функция Emergency SOS, которая работает посредством спутниковой связи, в iPhone 14 оказалась в буквальном смысле средством по спасению жизней. И ещё больше впечатляет то, что, хотя Apple мелким шрифтом указывала бесплатный срок использования в 2 года, компания до сих пор не взяла с пользователей ни копейки. Более того, согласно последнему слуху, гигант из Купертино готовится пойти ещё дальше, поскольку iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут стать первыми смартфонами с поддержкой спутниковой связи 5G. К сожалению, инсайдер не раскрывает подробностей того, что именно означает спутниковая связь 5G для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, однако вместо Emergency SOS функция может получить название «5G via satellite».

Это принципиально разные технологии, и такой шаг означает, что Apple существенно поднимет планку, открыв новые возможности для связи в условиях отсутствия сотового покрытия. На данный момент Emergency SOS ограничивается только обменом текстовыми сообщениями и требует открытого неба, чтобы совместимое устройство могло напрямую подключиться к низкоорбитальным спутникам. В случае с «5G via satellite» серия iPhone 18 сможет обеспечить повседневное подключение, которое не будет ограничено текстом и расширится до голосовой связи и передачи данных. Вопрос, конечно, в стоимости такой функции, так как спутниковая связь явно дороже сотовой, но, с другой стороны, это существенное преимущество по сравнению с конкурентами, у которых этой опции нет.