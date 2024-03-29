Apple подала в суд на сотрудника за слив информации в СМИ

Сам же сотрудник присоединился к Apple ещё в 2016 году (восемь лет назад) в качестве iOS-инженера по оптимизации энергопотребления батареи, что дало ему доступ к большинству информации, связанной с программным обеспечением и аппаратным обеспечением новых устройств компании. Однако информация, которую он собрал, не ограничивалась iOS или iPhone, так как инженер получил в том числе данные про грядущий продукт Vision Pro. В иске Apple против сотрудника указано, что он использовал iPhone компании для слива информации о грядущих продуктах и услугах, что навредило продажам компании. В компании утверждают, что он отправил больше 10 тысяч сообщений различным журналистам, за что, вероятно, получил неплохое вознаграждение, но теперь придётся эти деньги возмещать по иску. Интересно чем всё это в итоге закончится конечно.