Apple подала в суд на сотрудника за слив информации в СМИ

Сегодня произошло достаточно странное событие — компания Apple подала в суд на своего бывшего сотрудника, который, по данным юристов американского гиганта, слил достаточно важную коммерческую информацию в СМИ и другим технологическим компаниям. Соответственно, теперь компания предъявляет иск к сотруднику по различным пунктам и требует свыше 25000 долларов в качестве компенсации ущерба. Странность в том, что компания Apple зарабатывает буквально миллиарды долларов на продаже техники и своих сервисов — полученные с иска деньги никак не повлияют на финансовое состояние гиганта, а вот шумиха в сети может навредить стоимости акций.

Сам же сотрудник присоединился к Apple ещё в 2016 году (восемь лет назад) в качестве iOS-инженера по оптимизации энергопотребления батареи, что дало ему доступ к большинству информации, связанной с программным обеспечением и аппаратным обеспечением новых устройств компании. Однако информация, которую он собрал, не ограничивалась iOS или iPhone, так как инженер получил в том числе данные про грядущий продукт Vision Pro. В иске Apple против сотрудника указано, что он использовал iPhone компании для слива информации о грядущих продуктах и услугах, что навредило продажам компании. В компании утверждают, что он отправил больше 10 тысяч сообщений различным журналистам, за что, вероятно, получил неплохое вознаграждение, но теперь придётся эти деньги возмещать по иску. Интересно чем всё это в итоге закончится конечно.
Huawei выпустит P70 на старом процессоре…
По информации сразу нескольких инсайдеров, компания Huawei планирует представить новый процессор Kirin в …
Realme GT Neo 6 SE получит экран LTPO …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 6 SE, кото…
Samsung Galaxy M13 5G обновили до One UI 6 на Android 14…
Компания Samsung выпустила программную оболочку One UI 6 на основе операционной системы ОС Android 14 для…
Android-смартфон теперь можно использовать как веб-камеру…
Инсайдеры сегодня поведали о том, что в операционной системе компании Microsoft появилось довольно важное…
Смартфон Vivo V30 Pro засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo V30 Pro…
Европейскую версию Xiaomi 14 Ultra оценили в 1500 евро …
Спустя несколько дней после китайского релиза компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского …
Флагманский смартфон Meizu 21 Pro готов к выходу …
Компания Meizu уже в марте этого года выпустит флагманский смартфон Meizu 21 Pro, который присоединится к…
Samsung получила патент на необычный складной смартфон…
Samsung уже достаточно длительное время занимает лидирующие позиции на рынке складных смартфонов — буквал…
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor