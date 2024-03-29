Apple подала в суд на сотрудника за слив информации в СМИ

Сегодня произошло достаточно странное событие — компания Apple подала в суд на своего бывшего сотрудника, который, по данным юристов американского гиганта, слил достаточно важную коммерческую информацию в СМИ и другим технологическим компаниям. Соответственно, теперь компания предъявляет иск к сотруднику по различным пунктам и требует свыше 25000 долларов в качестве компенсации ущерба. Странность в том, что компания Apple зарабатывает буквально миллиарды долларов на продаже техники и своих сервисов — полученные с иска деньги никак не повлияют на финансовое состояние гиганта, а вот шумиха в сети может навредить стоимости акций.

Сам же сотрудник присоединился к Apple ещё в 2016 году (восемь лет назад) в качестве iOS-инженера по оптимизации энергопотребления батареи, что дало ему доступ к большинству информации, связанной с программным обеспечением и аппаратным обеспечением новых устройств компании. Однако информация, которую он собрал, не ограничивалась iOS или iPhone, так как инженер получил в том числе данные про грядущий продукт Vision Pro. В иске Apple против сотрудника указано, что он использовал iPhone компании для слива информации о грядущих продуктах и услугах, что навредило продажам компании. В компании утверждают, что он отправил больше 10 тысяч сообщений различным журналистам, за что, вероятно, получил неплохое вознаграждение, но теперь придётся эти деньги возмещать по иску. Интересно чем всё это в итоге закончится конечно.