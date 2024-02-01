Apple подписала контракт на 5G-модемы Qualcomm до 2027 года

Сегодня компания Qualcomm официально представила отчёт о своих доходах за первый квартал 2024 года, в котором были зафиксированы доходы в размере 9,92 миллиарда долларов (чистая прибыль составила 2,77 миллиарда долларов), что превысило ранее представленный план производителя на год. В ходе презентации по итогам финансового отчёта генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон сообщил инвесторам ещё один интересный факт — Apple и Qualcomm продлили своё соглашение по лицензированию 5G-модемов до марта 2027 года. «Мы рады сообщить, что недавно продлили несколько ключевых лицензионных соглашений. Во-первых, Apple воспользовалась своим единоличным правом продления глобального соглашения по патентным лицензиям ещё на 2 года, расширив существующее соглашение до марта 2027 года».

Интересно, что данное событие состоялось сразу после того, как компании договорились о продлении соглашения, касающегося 5G-модемов Qualcomm на устройствах Apple до 2026 года. У Apple были серьёзные трудности с разработкой своих 5G-модемов после приобретения бизнеса модемов Intel в 2019 году, и, видимо, пока что устранить проблемы в данном направлении не удалось. Процесс разработки 5G-модемов компании из Купертино неоднократно сталкивался с трудностями — компания была вынуждена несколько раз откладывать запуск собственной технологии. И учитывая продление партнёрского соглашения, можно предположить, что производитель делает ставку на решения конкурентов.