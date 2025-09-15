Apple подталкивает переходить на eSIM

Apple снова подтолкнула пользователей к будущему, лишая iPhone привычных элементов. Сначала компания убрала разъём для наушников, затем отказалась от Lightning, а теперь постепенно прощается и с лотком для SIM-карты. В новых iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max Apple нашла изящный способ ускорить переход на eSIM — предложить покупателям более ёмкие аккумуляторы, если они выберут модель без физической SIM-карты. Разница заметна — iPhone 17 Pro с лотком оснащён батареей примерно на 3988 мАч, тогда как eSIM-вариант получил аккумулятор на 4252 мАч. У старшей модели iPhone 17 Pro Max цифры такие же убедительные — 4823 мАч против 5088 мАч. Эти дополнительные сотни мАч превращаются примерно в лишний час работы, будь то просмотр видео, игры или сёрфинг в интернете.

Apple могла бы оставить батареи одинаковыми, но решила сделать преимущество именно у eSIM-версий, ненавязчиво поощряя пользователей за выбор «правильного» направления. Для самой компании это стратегический ход, который также подталкивает операторов в странах, где физическая SIM до сих пор является основным стандартом. Подобная политика для Apple не нова — ещё в 2022 году iPhone 14 в США вышел только с eSIM, полностью исключив слот. Однако распространить такую стратегию по всему миру оказалось сложнее — где-то это могло бы негативно сказаться на продажах. Поэтому теперь компания выбрала более мягкий, но действенный инструмент в виде дополнительной автономности — слишком весомый аргумент, чтобы его игнорировать.