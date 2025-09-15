Apple подталкивает переходить на eSIM

Apple снова подтолкнула пользователей к будущему, лишая iPhone привычных элементов. Сначала компания убрала разъём для наушников, затем отказалась от Lightning, а теперь постепенно прощается и с лотком для SIM-карты. В новых iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max Apple нашла изящный способ ускорить переход на eSIM — предложить покупателям более ёмкие аккумуляторы, если они выберут модель без физической SIM-карты. Разница заметна — iPhone 17 Pro с лотком оснащён батареей примерно на 3988 мАч, тогда как eSIM-вариант получил аккумулятор на 4252 мАч. У старшей модели iPhone 17 Pro Max цифры такие же убедительные — 4823 мАч против 5088 мАч. Эти дополнительные сотни мАч превращаются примерно в лишний час работы, будь то просмотр видео, игры или сёрфинг в интернете.

Apple могла бы оставить батареи одинаковыми, но решила сделать преимущество именно у eSIM-версий, ненавязчиво поощряя пользователей за выбор «правильного» направления. Для самой компании это стратегический ход, который также подталкивает операторов в странах, где физическая SIM до сих пор является основным стандартом. Подобная политика для Apple не нова — ещё в 2022 году iPhone 14 в США вышел только с eSIM, полностью исключив слот. Однако распространить такую стратегию по всему миру оказалось сложнее — где-то это могло бы негативно сказаться на продажах. Поэтому теперь компания выбрала более мягкий, но действенный инструмент в виде дополнительной автономности — слишком весомый аргумент, чтобы его игнорировать.
Samsung Galaxy F17 5G готов к выходу …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфонах Samsung Galaxy F17 5G и Galaxy M17 5…
Смартфон Unihertz Titan 2 получил QWERTY-клавиатуру…
Компания Unihertz представила смартфон Titan 2, главной особенностью которого стала QWERTY-клавиатура с п…
Realme 15 Pro показали на рендере …
Профильное издание 91mobiles поделилось первым изображением и подробностями о смартфоне Realme 15 Pro 5G,…
Samsung представила новый техпроцесс - его могут применить в…
Вчера компания Samsung продемонстрировала третье поколение 2-нм техпроцесса, который является апгрейдом п…
HMD Vibe 5G оценили в 100 долларов …
Компания HMD пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vibe 5G, которая основана на 6-нанометров…
Флагман OPPO Find X9 Pro получит квадрокамеру …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности об основной камере флагманского смартфон…
Samsung Galaxy S26 получит крупный редизайн корпуса…
Samsung на протяжении многих лет придерживается узнаваемого дизайна серии Galaxy S, ограничиваясь лишь не…
Представлен пауэрбанк Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank …
Компания Xiaomi объявила о выходе на глобальный рынок пауэрбанка Super Slim Magnetic Power Bank 5000, кот…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor