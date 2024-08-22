Apple пока что не готова выпускать собственные модемы для iPhone

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Apple работает над собственными модемами сотовой связи для будущих смартфонов iPhone, но маловероятно, что они появятся в предстоящих устройствах, потому что производитель ещё очень далёк от того, чтобы получить рабочий модем без помощи партнёров. Специалисты из данной отрасли отмечают, что компания Apple вложила миллиарды долларов в исследования и разработку своих модемов сотовой связи, но нужно ещё очень много времени, чтобы догнать лидеров рынка вроде компании Qualcomm. Компании Apple нужно несколько лет, если не больше, чтобы подготовить решение, которое будет более или менее догонять конкурентов в плане скорости передачи данных, но в долгосрочной перспективе это всё равно имеет смысл.

Ведь в будущем производитель сможет использовать собственные модемы и не зависеть от поставок других брендов, плюс это будет дешевле, что позволит удерживать цену на iPhone на текущем уровне. Более того, в будущем у Apple есть планы интегрировать дизайн модема в новый беспроводной чип, который будет обеспечивать доступ к Wi-Fi и Bluetooth одновременно. Это позволит создать единый компонент для связи, что потенциально улучшит надёжность соединения и увеличит время работы от батареи. Так что Apple явно целится на 2030 год или около того, когда собственные разработки будут приносить миллиарды долларов прибыли, а пока что бренд будет пользоваться продукцией компании Qualcomm.
Tecno выпустила смартфоны с корпусом из кофейных зёрен…
Сегодня бренд Tecno совместно с немецким производителем премиальных телевизоров Loewe выпустил специально…
Redmi K80 Pro получит 50-Мп камеру с 3-кратным зумом…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redm…
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, …
Не так давно мы проводили сравнение двух смартфонов …
Регулятор раскрыл параметры Motorola Razr 50…
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии и некоторые характеристики складного см…
Redmi K70 Extreme Edition оценили в 360 долларов …
Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок производительный смартфон Redmi K70 Extreme Edition…
Samsung выпустит фишки One UI 6.1.1 на старых смартфонах…
Фирменная прошивка One UI 6.1.1, которая дебютировала в рамках смартфонов складного типа Galaxy Z Fold6 и…
Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 официально протестировали…
Грядущие складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 официально прошли тестирование на сертификац…
Redmi Turbo 4 засветился в сети …
В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Redmi Turbo 4, который еще не был представлен официа…
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor