Apple пока что не готова выпускать собственные модемы для iPhone

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Apple работает над собственными модемами сотовой связи для будущих смартфонов iPhone, но маловероятно, что они появятся в предстоящих устройствах, потому что производитель ещё очень далёк от того, чтобы получить рабочий модем без помощи партнёров. Специалисты из данной отрасли отмечают, что компания Apple вложила миллиарды долларов в исследования и разработку своих модемов сотовой связи, но нужно ещё очень много времени, чтобы догнать лидеров рынка вроде компании Qualcomm. Компании Apple нужно несколько лет, если не больше, чтобы подготовить решение, которое будет более или менее догонять конкурентов в плане скорости передачи данных, но в долгосрочной перспективе это всё равно имеет смысл.

Ведь в будущем производитель сможет использовать собственные модемы и не зависеть от поставок других брендов, плюс это будет дешевле, что позволит удерживать цену на iPhone на текущем уровне. Более того, в будущем у Apple есть планы интегрировать дизайн модема в новый беспроводной чип, который будет обеспечивать доступ к Wi-Fi и Bluetooth одновременно. Это позволит создать единый компонент для связи, что потенциально улучшит надёжность соединения и увеличит время работы от батареи. Так что Apple явно целится на 2030 год или около того, когда собственные разработки будут приносить миллиарды долларов прибыли, а пока что бренд будет пользоваться продукцией компании Qualcomm.