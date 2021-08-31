Apple показала iPhone 13 в сериале

Хотя Apple еще не раскрыла дизайн будущих моделей iPhone 13, несколько просочившихся рендеров дали нам представление о том, как выглядит дизайн задней панели будущего флагмана, но дизайн дисплея все еще неизвестен. И если вы ожидаете такой же дизайн с вырезом в верхней части дисплея, данная новость вас может шокировать. Устройство Apple, которое считается iPhone 13, появилось в комедийном сериале Apple TV+ под названием «Тед Лассо», которого играет Джейсон Судейкис. В недавно вышедшей в эфир шестой серии второго сезона под названием «Сигнал» зрители заметили модель iPhone 13 без выемки в верхней части дисплея в двух разных сценах. В телефоне был пользовательский интерфейс iPhone, но выемки не было.

Кроме того, на задней панели была обнаружена установка с двумя камерами, аналогичная той, что была у слитого ранее iPhone 13 — это полностью соответствует всем сливам информации, которые были замечены на просторах интернета за последнее время. С 2017 года, когда Apple выпустила iPhone X, выемка стала неотъемлемой частью дизайна iPhone, в ней размещены некоторые ключевые компоненты для Face ID и селфи-камеры. Ожидалось, что в этом году модель будет иметь выемку меньшего размера, поскольку Apple, как предполагалось, переместила компоненты Face ID под экран или, возможно, выбрала вместо этого Touch ID. Хотя, с другой стороны, маловероятно, что Apple намеренно допустит утечку информации о дизайне iPhone 13 таким образом. Возможно, это просто маркетинговый ход.