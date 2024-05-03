Apple показала падение продаж iPhone на 10%

Сегодня компания Apple официально опубликовала свои финансовые результаты за второй квартал текущего финансового года (не стоит путать финансовый год и обычный год — у компаний эти параметры могут отличаться), который приходится на период с 1 января по 30 марта 2024 года. Судя по этим данным, продажи смартфонов iPhone снизились на 10% по сравнению с прошлым годом, в то время как доходы от услуг достигли своего исторического максимума, поднявшись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий доход гиганта из Купертино составил 90,75 миллиарда долларов, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль составила 23,63 миллиарда долларов, также снизившись по сравнению с предыдущим годом. Согласно данному отчёту, снижение продаж наблюдалось во всех регионах Азии. Чистые продажи упали как в регионе Китая (КНР, Тайвань и Гонконг), так и в Японии и других областях Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время как Америка и Европа показали незначительное изменение, которое можно округлить до 0%. К услугам компании Apple относятся подписочные сервисы, гарантии, лицензионные соглашения с поисковыми системами и платежи в играх и приложениях. В данной области компания получила прибыль в размере 23,9 миллиарда долларов — этот показатель превысил ожидания аналитиков, и американская компания заявила, что ожидает ещё одного двузначного увеличения в следующем квартале. Впрочем, в целом картина достаточно неприятная, мягко скажем.