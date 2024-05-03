Apple показала падение продаж iPhone на 10%

Чистая прибыль составила 23,63 миллиарда долларов, также снизившись по сравнению с предыдущим годом. Согласно данному отчёту, снижение продаж наблюдалось во всех регионах Азии. Чистые продажи упали как в регионе Китая (КНР, Тайвань и Гонконг), так и в Японии и других областях Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время как Америка и Европа показали незначительное изменение, которое можно округлить до 0%. К услугам компании Apple относятся подписочные сервисы, гарантии, лицензионные соглашения с поисковыми системами и платежи в играх и приложениях. В данной области компания получила прибыль в размере 23,9 миллиарда долларов — этот показатель превысил ожидания аналитиков, и американская компания заявила, что ожидает ещё одного двузначного увеличения в следующем квартале. Впрочем, в целом картина достаточно неприятная, мягко скажем.