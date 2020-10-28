Apple показала возможности Dolby Vision в iPhone 12 Pro

Уже ни для кого не секрет, что в новых iPhone 12 компания Apple делает ставку на фото и видеовозможностях основной камеры. В очередном рекламном видео купертиновцы делают акцент на киноделах-любителях, которые снимают фильмы на iPhone 12 Pro. Как замечает производитель, перед нами единственный смартфон на рынке, который снимает, редактирует и воспроизводит видео с расширенным динамическим диапазоном Dolby Vision. Напомним, что тыльная камера iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max состоит из широкоугольного, сверхширокоугольного и телефото-модулей, функций записи видео HDR с Dolby Vision до 60 к/c и записи видео в разрешении 4K до 60 кадров в секунду.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro
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